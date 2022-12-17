Когда оральный секс — не самая удачная идея

Существует такое мнение, что при оральных ласках предохраняться не нужно — ну а зачем, никто же не забеременеет. Однако незапланированный зайка на лужайке — не единственная проблема, с которой может столкнуться человек после незащищённого орального секса.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Речь идёт о различных инфекциях. Поэтому медики советуют — если нет презерватива, лучше перенести все утехи на потом.

Список инфекций, которые можно подхватить во время оральных ласк, обширный, но самые популярные лоты там генитальный герпес, сифилис, гонорея и вирус папилломы человека.

Вся сложность ситуации в том, что у многих болезней нет какого-то яркого проявления на теле. Чтобы вот можно было посмотреть и понять, что этот человек точно вас чем-то заразит.

Бывает такое, что все проявления вроде язв и сыпи находятся гораздо ниже рта и дело до этих мест ещё не дошло. Однако во рту у такого партнёра уже вовсю работает фабрика по производству заразы. А слизистая (и не только во рту) очень легко всё на себя цепляет.

Некоторые болезни проявляются неприятно, но терпимо, хотя тот же герпес, например, неизлечим — прогнать его из организма не получится, он будет дремать и периодически просыпаться. А некоторые могут приводить к раку, такое замечали с вирусом папилломы человека.

У 16-го подтипа вируса есть предрасположенность. Хоть риск того, что болезнь приобретёт онкологический флёр мал, но он есть. Поэтому медики советуют пользоваться средствами оральной барьерной контрацепции, причём не только женщинам, но и мужчинам.