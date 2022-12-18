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2 часа назад

Врач объяснила, как минералка влияет на нервы

Секрет Фирмы

Минералку сегодня можно купить в любом супермаркете, но не лучше ли обойтись простой водой? Рекламщики и производители делают акцент на полезности минеральной воды. Мол, не просто жажду утоляешь, но и лечишься. Но непонятно, в чём конкретно заключается эта польза и не преувеличена ли она. По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, минералка может помочь стать менее раздражительным. Однако и противопоказаний предостаточно.

Врач объяснила, как минералка влияет на нервы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По силе минерализации минералки разделяют на столовые, лечебно-столовые и лечебные. Столовую минеральную воду пить можно хоть каждый день. В ней содержится минимум биоактивных компонентов. Диетолог отметила, что такая минералка полезна, но не надо рассчитывать на какой-то лечебный эффект.

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Лечебно-столовую воду советуют пить в течение двух–трёх недель. Она может помочь в профилактике различных болезней, но этот вопрос нужно обсуждать с врачом. Что касается лечебной минеральной воды, то её вообще назначает доктор только по показаниям. И купить такую можно, как правило, только в аптеке.

В чём же польза минералки? Как ни банально, но в наличии тех самых минералов. Вот взять хотя бы магний. Он необходим для нормальной работы наших нервов. Если его не хватает, человек становится раздражительным, постоянно усталым. Так что если заметили, что в вашем окружении у кого-то стали пошаливать нервишки, предложите ему попить минералки. Вдруг поможет.

Ещё в минеральной воде есть кальций. Именно из минералки он хорошо усваивается организмом. Поэтому регулярное употребление поможет увеличить плотность костей у женщин в постменопаузе. Также вода содержит сульфат магния и сульфат натрия, которые улучшают пищеварение.

Наконец, употребление минеральной воды снижает уровень «плохого» холестерина.

С другой стороны, лечебная минералка — это довольно солёная вода. Вот почему без назначения врача её не стоит пить. Она может навредить людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Также минеральная вода противопоказана при обострении гастрита и желчнокаменной болезни.

Здоровье,Наталья Круглова,
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