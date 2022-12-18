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2 часа назад

Диетолог: в употреблении сладкого важно соблюдение меры

Ura.Ru

Сладкое может быть опасным при несоблюдении меры в его употреблении. О том, насколько вредной может быть сладкая продукция рассказала диетолог Майра Рау.

Диетолог: в употреблении сладкого важно соблюдение меры
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Если у ребенка будет завтрак, обед и ужин, то в целом небольшое включение сладостей никакого вреда для организма ребенка не нанесет. Важно делать акцент на этом вместо того, чтобы вычитывать этикетки», — сказала диетолог «Пятому каналу». По ее словам, соблюдение меры в приеме сладкой продукции — это ответственность не только для детей, но и для взрослых.

Рау считает, что все, что допускается к производству неопасно для здоровья человека. Она отметила, что даже если в составе продукта есть компонент «Е», это не значит, что продукт плохой. Она отметила, что пищевые добавки регулируют качество продукта, чтобы он имел надлежащий товарный вид и долгий срок годности.

Таким образом, «Если ребенок переедает сладкое, необходимо фокусировать внимание на его рационе», — заявила эксперт. Она добавила, что необходимо говорить о формировании здорового пищевого поведения у ребенка в течение всего детства. «Например, можно объяснить кариесом из-за бактерий. Или же, когда мы не едим овощи и фрукты, мы недополучаем необходимые компоненты в организме, которые важны для иммунитета», — прокомментировала врач. Она подчеркнула, что нужно говорить с ребенком на понятном ему языке.

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