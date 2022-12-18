Действительно ли мы хотим худеть, если вес не уходит

Психолог Вера Афанасьева — о семи причинах, почему вес не уходит.

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Кажется, что перепробовано уже всё! Диеты, спорт, обертывания, сданы все анализы, соблюдены все возможные рекомендации, а вес стоит на месте либо уходят несколько килограмм, но быстро возвращаются, прихватив пару новых.

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Зачастую, мы даже не догадываемся, как выгоден нам лишний вес, от которого мы всеми силами стараемся избавиться.

В этой статье мы разберем семь основных психологических причин лишнего веса.

Первая, и самая распространенная причина — это нарушенный баланс «брать-давать»

Как это работает?

Представим человека, как батареечку, в которой есть энергия. Энергия расходуется на всевозможные дела: семья, работа, ремонт и т. д. Батареечка разряжается и это нормально. Но если мы разряжаемся, мы также можем зарядиться.

Как мы можем зарядиться? Еда, эмоции, любовь, друзья, путешествия, спорт, хобби или просто побыть одному. У каждого будет свой уникальный список.

Но! Если человек начинает посвящать всю свою жизнь кому-то или чему-то, забывая про себя и свои потребности, баланс нарушается. Если мы отдаем, отдаем, но ничего не получаем взамен, тело считывает это, как угрозу полного истощения. Запасы на исходе! Чтобы этого не допустить, тело включает режим «накопления». И мы, сломя голову, летим к холодильнику пополнять резервы энергии. В такой ситуации организм найдет способ и с запаха шоколадки отложить пару кило.

Вторая причина — это запасы на «будущий черный день»

Если у человека впереди процедура банкротства, увольнение, сложный развод, тело может начать готовиться к этому заранее, делая запасы. «Они могут отнять у меня всё, кроме моих запасов жира! Чем больше запасы — тем дольше я протяну» — так рассуждает наш организм, увеличивая аппетит и отправляя нас в холодильник за всем самым жирным и калорийным.

Третья причина — это защита от агрессии

Если вы живете в токсичной среде, у вас достаточно напряженные отношения в семье или на работе, то жир может превратиться в доспехи. Жир буквально защищает внутренние органы от повреждения и опасности. А вы за толстым оборонным слоем можете не чувствовать боль физическую или эмоциональную.

Четвертая причина — вес создает статус и значимость

Представим такую ситуацию, молодую неопытную девушку поставили руководить отделом. Никто не воспринимает ее всерьез, все ждут, когда же она сломается и сбежит. Чтобы выжить в этой должности, она начнет наращивать мощь в голосе, во взгляде, в теле. Так тонкая дрожащая девушка превращается в грозную массивную женщину, чья тяжелая поступь внушает уважение.

Пятая причина. Лишний вес — это оправдание всех неудач в жизни

«А ты чего ничего не достиг в жизни? — это потому что я недостаточно стройный, красивый, молодой и т. д.» Человек вместо того, чтобы что-то делать, ищет отговорки. И часто вес — это одна из них.

Шестая причина — это протест

«Муж сказал, что любит только стройных. Ну уж нет! Пусть любит не за что-то, а просто так. И в горе, и в радости, и в худобе, и в полноте.»

Седьмая причина — человек весом хочет занять место

К примеру, человек живет в квартире у родни «на птичьих правах». Его в любой момент могут выставить за дверь. Одно дело, вытолкнуть из дома 50 кг, а вы попробуйте выставить 150 кг. Это будет гораздо сложнее.

У лишнего веса, конечно, есть еще множество других причин и выгод. У каждого человека будет своя история и своя причина лишнего веса.