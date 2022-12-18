Врач объяснила, как уберечь организм во время новогоднего застолья

«Если мы выбираем на Новый год продукты, богатые насыщенными жирами, выпечку, бутерброды и т. п., это будет негативно влиять на здоровье. Не только в плане калорийности. Растет уровень холестерина и артериального давления», — приводит слова Деревянко издание «Секрет фирмы».