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1 час назад

Врач Деревянко объяснила, как уберечь организм во время новогоднего застолья

Слово и Дело

Празднование Нового года порой оборачивается перееданием. Как помочь организму справиться с пиршеством, рассказала врач-эндокринолог Ольга Деревянко.

Врач объяснила, как уберечь организм во время новогоднего застолья
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист посоветовала следовать простому принципу. Он подразумевает приготовление только тех блюд, которые человек планирует съесть в ночь на 1 января. Например, можно подать салат, закуски, горячее и десерт.

«Если мы выбираем на Новый год продукты, богатые насыщенными жирами, выпечку, бутерброды и т. п., это будет негативно влиять на здоровье. Не только в плане калорийности. Растет уровень холестерина и артериального давления», — приводит слова Деревянко издание «Секрет фирмы».

Алкоголь и вовсе вреден даже в малых дозах, добавила эндокринолог со ссылкой на последние исследования. Для праздника специалистов посоветовала выбирать для напитки без содержания сахара.

Здоровье,
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