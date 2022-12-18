Врач объяснила, как уберечь организм во время новогоднего застолья

Празднование Нового года порой оборачивается перееданием. Как помочь организму справиться с пиршеством, рассказала врач-эндокринолог Ольга Деревянко.
Специалист посоветовала следовать простому принципу. Он подразумевает приготовление только тех блюд, которые человек планирует съесть в ночь на 1 января. Например, можно подать салат, закуски, горячее и десерт.
«Если мы выбираем на Новый год продукты, богатые насыщенными жирами, выпечку, бутерброды и т. п., это будет негативно влиять на здоровье. Не только в плане калорийности. Растет уровень холестерина и артериального давления», — приводит слова Деревянко издание «Секрет фирмы».
Алкоголь и вовсе вреден даже в малых дозах, добавила эндокринолог со ссылкой на последние исследования. Для праздника специалистов посоветовала выбирать для напитки без содержания сахара.