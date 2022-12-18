Почему при болезни нельзя гуглить симптомы? Отвечает врач

«Каждый человек все примеривает на себя, залезает в интернет и что-то там вычитывает. У медиков есть такое выражение "болезнь третьего курса". Когда студенты начинают изучать конкретные заболевания, то они у себя находят все подряд. Так что нужно исходить из того, что нужно поставить правильный диагноз, а его могут поставить только медики», — резюмировал Малышев.