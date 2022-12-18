Почему при болезни нельзя гуглить симптомы? Отвечает врач

Одно из правил интернета — никогда не гуглить свои симптомы. Потому что так можно начитаться всякого и решить, что у тебя рак, СПИД или другие смертельные болезни. Любителей заниматься самолечением это тоже касается: только врач, изучив пациента, может раскрыть настоящую причину плохого самочувствия. Об этом в контексте эпидемии гриппа и ОРВИ, которая сейчас идёт по России, рассказал вирусолог Николай Малышев.
«Человек думает, что он себя лечит, оказывает помощь. На самом деле то, что назначено при гриппе, совершенно не подходит для лечения коронавирусной инфекции и других респираторных инфекций. А если это инфекция, вызванная бактериальной флорой, то вообще из этого круга ничего не подойдет», — сказал Малышев.
По его словам, эффективное лечение возможно только при правильно поставленном диагнозе. Даже если человек испытывает популярный симптом коронавируса — потерю обоняния, это вовсе не значит, что у него коронавирус на самом деле, сказал вирусолог.
«Каждый человек все примеривает на себя, залезает в интернет и что-то там вычитывает. У медиков есть такое выражение "болезнь третьего курса". Когда студенты начинают изучать конкретные заболевания, то они у себя находят все подряд. Так что нужно исходить из того, что нужно поставить правильный диагноз, а его могут поставить только медики», — резюмировал Малышев.