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1 час назад

Почему при болезни нельзя гуглить симптомы? Отвечает врач

Секрет Фирмыиещё 1

Одно из правил интернета — никогда не гуглить свои симптомы. Потому что так можно начитаться всякого и решить, что у тебя рак, СПИД или другие смертельные болезни. Любителей заниматься самолечением это тоже касается: только врач, изучив пациента, может раскрыть настоящую причину плохого самочувствия. Об этом в контексте эпидемии гриппа и ОРВИ, которая сейчас идёт по России, рассказал вирусолог Николай Малышев.

Почему при болезни нельзя гуглить симптомы? Отвечает врач
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Человек думает, что он себя лечит, оказывает помощь. На самом деле то, что назначено при гриппе, совершенно не подходит для лечения коронавирусной инфекции и других респираторных инфекций. А если это инфекция, вызванная бактериальной флорой, то вообще из этого круга ничего не подойдет», — сказал Малышев.

По его словам, эффективное лечение возможно только при правильно поставленном диагнозе. Даже если человек испытывает популярный симптом коронавируса — потерю обоняния, это вовсе не значит, что у него коронавирус на самом деле, сказал вирусолог.

«Каждый человек все примеривает на себя, залезает в интернет и что-то там вычитывает. У медиков есть такое выражение "болезнь третьего курса". Когда студенты начинают изучать конкретные заболевания, то они у себя находят все подряд. Так что нужно исходить из того, что нужно поставить правильный диагноз, а его могут поставить только медики», — резюмировал Малышев.

Здоровье,Николай Малышев,
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