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4 часа назад

Врач объяснила, чем опасна сильная тяга к сладкому

Мир новостей

Специалист отметила, что очень часто люди не обращают внимание на этот признак и поэтому долгое время не знают, что у них повышенный сахар в крови. А ведь сильная тяга к сладкому может оказаться сигналом того, что у человека сахарный диабет второго типа или преддиабетическое состояние. Соломатина пояснила, что в клетки не поступает энергия, мозг требует всё больше сахара, и человек постоянно хочет как можно больше сладкого. «Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал».

Врач объяснила, чем опасна сильная тяга к сладкому
Фото: Мир новостейМир новостей

Также, как рассказала врач, не проходящее желание съесть что-то сладкое может возникать при неправильном режиме питания и лишнем весе. Так, когда организм находится в голодном состоянии, его быстрое насыщение обеспечивается за счет сладкого.

Соломатина посоветовала любителям сладкого есть темный шоколад, отметив, что он полезен для профилактики сосудов и улучшает кровообращение.

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