Врач объяснила, чем опасна сильная тяга к сладкому

Специалист отметила, что очень часто люди не обращают внимание на этот признак и поэтому долгое время не знают, что у них повышенный сахар в крови. А ведь сильная тяга к сладкому может оказаться сигналом того, что у человека сахарный диабет второго типа или преддиабетическое состояние. Соломатина пояснила, что в клетки не поступает энергия, мозг требует всё больше сахара, и человек постоянно хочет как можно больше сладкого. «Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал».