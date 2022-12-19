4 вопроса гинекологу, которые вгоняют вас в краску

Эти моменты обязательно стоит обсудить со специалистом

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Посещение гинеколога должно быть таким же «ритуалом», как и посещение стоматолога хотя бы раз в год. Но даже при посещении своего специалиста женщина может не получить ответов на свои вопросы просто потому, что боится их задать врачу. Мы собрали самые популярные вопросы гинекологу, которые самому врачу приходится тянуть клещами из своих пациентов.

Видео дня

Почему секс вызывает резкие боли в некоторых позах?

Специалисты называют одной из самых частых причин боли во время секса эндометриоз. К сожалению, это заболевание крайне трудно поддается полному излечению. Женщины не всегда начинают терапию и нередко запускают воспалительный процесс, который стоило бы сдержать, чтобы снизить риски. Если у вас есть проблема с болями во время полового акта, обязательно сообщите об этом своему врачу. Стеснение здесь неуместно.

Может ли воздержание от секса привести к серьезным проблемам?

Серьезных последствий воздержания на физиологическом уровне возникнуть не должно, как утверждают специалисты. Большим плюсом даже временного воздержания является отсутствие ЗППП, что при наличии хронических заболеваний очень на руку как самому пациенту, так и врачу, который будет назначать терапию. Что касается психологического фактора, здесь могут возникнуть проблемы на фоне реакции партнера или близких людей, которых женщина посвятила в проблему.

Какие выделения стоит считать опасными?

Любые выделения, кроме кровянистых вне месячного цикла, и которые не вызывают дискомфорта, можно считать нормой. В случае, если вы имеете дело с половыми инфекциями, выделения приобретают специфический запах и их количество резко увеличивается, что должно стать для вас сигналом к посещению врача. Самостоятельно определить заболевание в таком случае вы не сможете, не занимайтесь самолечением.

Реальна ли аллергия на презервативы?