Дерматолог рассказала об опасности частого посещения солярия

Неконтролируемое воздействие ультрафиолетового облучения, которое происходит в солярии, может спровоцировать возникновение рака кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-дерматолога, трихолога Юлию Галлямову.

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По ее словам, у людей, которые начинают регулярно посещать солярий в молодом возрасте, больший процент вероятности появления меланомы.

Галлямова уточнила, что об этом свидетельствуют некоторые научные данные.

"Кроме того, солярий способствует развитию неровной пигментации. Впоследствии от нее очень тяжело избавиться. Метод лечения акне на лице ультрафиолетом на самом деле не дает никакого лечебного эффекта", – сказала дерматолог.

Вместе с тем Галлямова признала, что ультрафиолетовое облучение бывает полезно при борьбе с псориазом и экземой.

Специалист добавила, что солярий наиболее опасен для людей со светлой кожей, у которых образуется мало пигмента при облучении из-за защитной реакции организма.

Специалист рекомендовала воздержаться от искусственного загара тем, кто регулярно краснеет на солнце, не может загорать вовсе или делает это только через красноту.