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3 часа назад

Россиянкам рассказали, когда пора рожать

Секрет Фирмы

Больной для многих вопрос «Когда рожать?» и шутки про тикающие часики пора отмести в сторону — и разобраться с проблемой по-настоящему. Врачи ответили на многие волнующие женщин вопросы. Они назвали возраст, оптимальный для родов, рассказали, используют ли врачи сейчас термин «старородящая», ответили, могут ли яйцеклетки закончиться, и объяснили, можно ли родить «потом».

Россиянкам рассказали, когда пора рожать
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

На вопрос, в каком возрасте нужно рожать, нет универсального ответа. Оптимальным возрастом деторождения в России признан с 18 до 40 лет, рассказала гинеколог Юлия Славинская.

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А лучше всего беременеть и рожать до 35 лет. Потом меняется состояние яичников: там остаётся меньше фолликулов. Вероятность беременности сокращается, но всё равно она есть, считает завкафедрой акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета Татьяна Обоскалова.

Чем женщина старше, тем больше у неё собственных болезней и нарушений в организме, которые могут негативно повлиять на плод. Но современные реалии таковы, что, если женщина следит за своим здоровьем, регулярно проходит чекапы, правильно питается, ведёт здоровый образ жизни и наблюдается у профильных специалистов при наличии заболеваний, возраст может сыграть, наоборот, на пользу, потому что женщина подходит более осознанно к этому вопросу.

И тем не менее с возрастом появляются риски хромосомных нарушений, которые ведут к выкидышам, мертворождению и болезням у ребёнка.

Сейчас врачи уже не используют термин «старородящие», рассказала Славинская. Такого понятия в акушерстве уже нет.

Термина нет, а вот яйцеклетки, которые могут закончиться, — объективная реальность. Их действительно ограниченное количество — яйцеклетки закладываются ещё в организме внутриутробного плода. Потом они массово гибнут, пока девочка растёт и взрослеет, к началу репродуктивного периода их остаётся несколько десятков тысяч.

Если женщина хочет очень сильно отсрочить свою беременность, то она может прибегнуть к заморозке собственных яйцеклеток. И потом, когда она будет готова, воспользоваться этим материалом, рассказала Славинская.

А ещё врачи рассказали, что не рожать вредно для здоровья. Без беременности у женщины возрастает риск гиперплазии эндометрия, образования функциональных кист яичника, развития миомы и эндометриоза.

Здоровье,
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