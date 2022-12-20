Раскрыты причины постоянной усталости и способы борьбы с ней

Избавиться от постоянной усталости помогут похудение, регулярные прогулки на улице и восполнение дефицита витаминов, уверена диетолог Эли Брехер. Она раскрыла основные причины быстрой утомляемости и несколько эффективных способов борьбы с ней в беседе с изданием The Sun.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Для повышения уровня энергии Брехер посоветовала ежедневно гулять на свежем воздухе. По ее словам, люди редко выходят на улицу, из-за чего у них падает уровень витамина D, который синтезируется в организме под воздействием ультрафиолета. Помимо прогулок, помогут включение в рацион яичных желтков, грибов, лосося, сардин и при необходимости прием витаминных комплексов в подобранной врачом дозировке.

В качестве еще одной причины постоянной усталости диетолог назвала недостаток физической активности и, как следствие, избыточный вес. Чтобы исправить ситуацию и заодно скинуть набранные килограммы, стоит отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, заменив их домашней пищей. Физические упражнения и отказ от эскалаторов и лифтов в пользу подъема по лестнице также помогут стать энергичнее, объяснила Брехер.

Как отметила диетолог, человек может ощущать упадок сил и при дефиците витамина В12 и магния. Их можно восполнить, скорректировав рацион. В частности, магнием богаты бразильские орехи, тыквенные семечки, миндаль, кешью, авокадо и темный шоколад. В свою очередь, витамин В12 содержится в мясе, птице, рыбе, яйцах и других продуктах животного происхождения.