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40 минут назад

Раскрыты причины постоянной усталости и способы борьбы с ней

Lenta.ruиещё 1

Избавиться от постоянной усталости помогут похудение, регулярные прогулки на улице и восполнение дефицита витаминов, уверена диетолог Эли Брехер. Она раскрыла основные причины быстрой утомляемости и несколько эффективных способов борьбы с ней в беседе с изданием The Sun.

Раскрыты причины постоянной усталости и способы борьбы с ней
Фото: Лента.руЛента.ру

Для повышения уровня энергии Брехер посоветовала ежедневно гулять на свежем воздухе. По ее словам, люди редко выходят на улицу, из-за чего у них падает уровень витамина D, который синтезируется в организме под воздействием ультрафиолета. Помимо прогулок, помогут включение в рацион яичных желтков, грибов, лосося, сардин и при необходимости прием витаминных комплексов в подобранной врачом дозировке.

В качестве еще одной причины постоянной усталости диетолог назвала недостаток физической активности и, как следствие, избыточный вес. Чтобы исправить ситуацию и заодно скинуть набранные килограммы, стоит отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, заменив их домашней пищей. Физические упражнения и отказ от эскалаторов и лифтов в пользу подъема по лестнице также помогут стать энергичнее, объяснила Брехер.

Как отметила диетолог, человек может ощущать упадок сил и при дефиците витамина В12 и магния. Их можно восполнить, скорректировав рацион. В частности, магнием богаты бразильские орехи, тыквенные семечки, миндаль, кешью, авокадо и темный шоколад. В свою очередь, витамин В12 содержится в мясе, птице, рыбе, яйцах и других продуктах животного происхождения.

Ранее участница юмористического коллектива «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что иногда очень сильно утомляется от работы. Усталость от творческого процесса она описала словами «физически тупо не вывожу».

Здоровье,Ксения Корнева,
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