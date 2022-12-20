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12 минут назад

Диетолог объяснила, какая вода стимулирует потерю веса

РИА "ФедералПресс"

Известно, что вода влияет на скорость метаболизма. И если пить ее в недостаточном количестве, то никакой спорт и здоровое питание не помогут быстро похудеть. Но не каждая вода, оказывается, стимулирует потерю веса. Диетолог Анжелика Дюваль объяснила, какими важными свойствами она должна обладать, чтобы процесс похудения не замедлялся.

Диетолог объяснила, какая вода стимулирует потерю веса
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Вода должна быть комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП – это окислительно-восстановительный потенциал, то есть насколько она может восстанавливать наш организм», – сказала эксперт в беседе с «Москвой 24».

Дюваль пояснила, что вода из-под крана или та, которой были заварены чай или кофе, имеет положительный потенциал. Организм человека усваивает ее очень плохо.

При похудении необходимо пить горную или байкальскую воду, сказала диетолог. Также можно потреблять кипяченую – она отлично промывает кишечник.

Диетолог рассказала, когда питьевая вода может быть опасной

Не стоит игнорировать и дозировку приема воды. Если выпивать свыше 200 миллилитров жидкости за один раз, то она не усвоится организмом.

«Лучше потреблять воду в малых количествах несколько раз в день. Необходимый суточный литраж определяется индивидуально из расчета 30 миллилитров на килограмм веса», – также дополнила Дюваль.

Здоровье,
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