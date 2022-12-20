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2 часа назад

Врач назвала эффективные методы лечения уродующей лицо болезни

Lenta.ru

При лечении акне — болезни, зачастую уродующей лицо, могут назначить неочевидные препараты вроде оральных контрацептивов и не только, рассказала дерматовенеролог Алена Девятова. Врач назвала «Ленте.ру» и другие эффективные методы лечения этой болезни.

Врач назвала эффективные методы лечения акне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Тысячи, а порой и сотни тысяч рублей пациенты впустую тратят в кабинетах у косметологов на чистках и пилингах лица в надежде избавиться от высыпаний. Тем временем врачи давно знают, как избавить пациента от причин появления сыпи», — прокомментировала Девятова.

Так, при акне легкой и средней степени тяжести применяют кремы и гели с адапаленом, а также препараты с бензоилом пероксида. Также существуют наружные антибактериальные препараты для лечения акне, но важно знать, что длительно их не применяют, чтобы не вызвать устойчивость к антибиотику и окончательно не разрушить защитную функцию кожи, разъяснила дерматовенеролог.

В этом случае пациентки проходят лечение под наблюдением дерматовенеролога и гинеколога, добавила собеседница «Ленты.ру».

До 12 недель может длиться лечение антибиотиками при сильном воспалении

Во время лечения акне перечисленными методами, пациентка должна следовать строгим ограничениям, предупредила Девятова. Так, она не должна беременеть на фоне приема системных ретиноидов и употреблять алкоголь.

«Лечение длится не менее шести месяцев, — прокомментировала дерматовенеролог. — И скорее всего проявятся побочные эффекты в виде сухости кожи и слизистых. Но это ничто по сравнению со счастливыми глазами пациента, которому удалось избавиться от заболевания».

Здоровье,
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