5 сигналов, что вам пора к гинекологу

Рекомендуется посещать гинеколога один раз в год в отсутствие каких-либо проблем. Но есть тревожные сигналы, требующие внепланового визита. О них нам рассказала Мадина Кучукова, акушер-гинеколог, эндоскопический хирург, врач УЗИ GMS Clinic.
В принципе даже на фоне абсолютного здоровья пару раз в год могут быть задержки на 3-5 дней. Однако стойкое нарушение регулярности цикла может говорить о вероятности расстройства функции яичников и гормональной регуляции.
В норме менструация длится от трех до семи дней. Обращаться к гинекологу нужно также в случае, если появились длительные мажущие выделения за несколько дней до или после менструации, либо в середине цикла. Нужно обязательно исключить заболевания матки и яичников.
Если на фоне задержки менструации появились еще и боли внизу живота, не стоит их игнорировать, принимать обезболивающие и ждать, что все само наладится. Зачастую так проявляется угрожающее жизни состояние — внематочная беременность.
Эти симптомы могут быть следствием анемии, а причина ее может крыться в нарастании обильности менструаций — самом частом симптоме внутриматочной патологии.
Главный сигнал! Если вы сейчас задумались и не вспомнили, когда посещали гинеколога, вам точно пора.