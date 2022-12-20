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1 час назад

5 сигналов, что вам пора к гинекологу

Super.ru

Рекомендуется посещать гинеколога один раз в год в отсутствие каких-либо проблем. Но есть тревожные сигналы, требующие внепланового визита. О них нам рассказала Мадина Кучукова, акушер-гинеколог, эндоскопический хирург, врач УЗИ GMS Clinic.

5 сигналов, что вам пора к гинекологу
Фото: Super.ruSuper.ru

Нарушение цикла, сокращение или удлинение, задержки более месяца

В принципе даже на фоне абсолютного здоровья пару раз в год могут быть задержки на 3-5 дней. Однако стойкое нарушение регулярности цикла может говорить о вероятности расстройства функции яичников и гормональной регуляции.

Увеличилась или сократилась длительность менструации

В норме менструация длится от трех до семи дней. Обращаться к гинекологу нужно также в случае, если появились длительные мажущие выделения за несколько дней до или после менструации, либо в середине цикла. Нужно обязательно исключить заболевания матки и яичников.

Задержка цикла, сопровождающаяся болью внизу живота

Если на фоне задержки менструации появились еще и боли внизу живота, не стоит их игнорировать, принимать обезболивающие и ждать, что все само наладится. Зачастую так проявляется угрожающее жизни состояние — внематочная беременность.

Слабость, головокружение, выпадение волос, ломкость ногтей, повышенная утомляемость

Эти симптомы могут быть следствием анемии, а причина ее может крыться в нарастании обильности менструаций — самом частом симптоме внутриматочной патологии.

Вы не помните, когда посещали гинеколога

Главный сигнал! Если вы сейчас задумались и не вспомнили, когда посещали гинеколога, вам точно пора.

Здоровье,
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