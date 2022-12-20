Стоматолог раскритиковал новомодный способ отбеливания зубов

В соцсетях набирает популярность странный способ отбеливания зубов. Западные бьюти-блогеры и любители йоги полощут рот кокосовым маслом по 10–15 минут утром и вечером. Некоторые заявляют, что это помогает освежить дыхание и сделать зубы белее. Возможно, они так решили из-за белого цвета кокоса внутри, кто знает? Стоматолог Алексей Антипенко считает, что таким способом ничего не отбелишь. А вот с неприятным запахом не всё так однозначно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как отметил стоматолог, у бактерий есть защитная стенка. Порой её тяжело пробить даже антибиотиком, не говоря уже о кокосовом масле. Максимум промывание маслом чуток нарушит жизнедеятельность микроорганизмов, но точно не убьёт их. С отбеливанием всё ещё сложнее. К примеру, снять поверхностные загрязнения можно только с помощью абразивных средств и отбеливающих паст. Либо же надо идти на процедуры профессиональной гигиены к стоматологу. А вот эмаль зуба отбелить просто пастой не выйдет. Для этого стоматологи прибегают к атомарному кислороду. Причём для достижения эффекта эмаль приходится отбеливать активными препаратами в течение часа.

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«Какое может быть действие при нанесении кокосового масла? Никакого», — пояснил Антипенко.

Чтобы отбелить внутреннюю ткань зуба, расположенную под эмалью (дентин), придётся потратить минимум 8 часов. А теперь вспомните рассказы про 15-минутные полоскания. Что касается устранения неприятного запаха, то какой-то эффект от этого может быть.

По словам Антипенко, теоретически масло способно за счёт образования плёнки изолировать выделение неприятного запаха. Но от силы всего лишь на полчаса. К слову, большинство блогеров, протестировавших полоскание маслом, честно говорили, что никакого результата не заметили.