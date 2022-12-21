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2 часа назад

Названы способы борьбы с хронической усталостью

Реальное время

Плохо сказывается на организме сидячая работа. Из-за нарушения кровоснабжения появляются головные боли, повышенная утомляемость и раздражительность. Как не довести такое состояние до хронической усталости, "Известиям Мордовии" рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская.

Названы способы борьбы с хронической усталостью
Фото: Реальное времяРеальное время

Делать перерывы и разминаться каждые 1,5—2 часа — первое, с чего стоит начать каждому офисному работнику. В список упражнений необходимо внести и гимнастику глаз. После нее нужно размять спину и остальные части тела.

Кроме того, для поддержания здоровья необходимо правильно питаться. Следует включить в рацион больше фруктов и овощей.

Здоровье,Светлана Малиновская,
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