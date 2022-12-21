Названы способы борьбы с хронической усталостью

Плохо сказывается на организме сидячая работа. Из-за нарушения кровоснабжения появляются головные боли, повышенная утомляемость и раздражительность. Как не довести такое состояние до хронической усталости, "Известиям Мордовии" рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская.

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Делать перерывы и разминаться каждые 1,5—2 часа — первое, с чего стоит начать каждому офисному работнику. В список упражнений необходимо внести и гимнастику глаз. После нее нужно размять спину и остальные части тела.