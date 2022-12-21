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2 часа назад

Трихолог рассказала, от шапок из какого материала лучше отказаться

Москва24

Людям с повышенной жирностью кожи головы не стоит носить шапки из натуральной шерсти и синтетики, заявила врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Об этом сообщает News.ru.

От шапок из какого материала лучше отказаться
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, длительный контакт таких материалов с жирной кожей головы может спровоцировать различные высыпания.

"Дело в том, что они очень сильно наэлектризовывают волосы, а это, в свою очередь, достаточно негативно влияет непосредственно на сами фолликулы волос. Еще рекомендуется брать головной убор с хлопковой подкладкой", – сказала Егорова.

При этом врач отметила, что ходить совсем без головного убора не стоит, поскольку это также оказывает негативное воздействие на фолликулы и повышает риск заболевания простудой.

Егорова порекомендовала носить шапки из неколючих, натуральных материалов.

Здоровье,Татьяна Егорова,
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