От шапок из какого материала лучше отказаться

Людям с повышенной жирностью кожи головы не стоит носить шапки из натуральной шерсти и синтетики, заявила врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, длительный контакт таких материалов с жирной кожей головы может спровоцировать различные высыпания.
"Дело в том, что они очень сильно наэлектризовывают волосы, а это, в свою очередь, достаточно негативно влияет непосредственно на сами фолликулы волос. Еще рекомендуется брать головной убор с хлопковой подкладкой", – сказала Егорова.
При этом врач отметила, что ходить совсем без головного убора не стоит, поскольку это также оказывает негативное воздействие на фолликулы и повышает риск заболевания простудой.
Егорова порекомендовала носить шапки из неколючих, натуральных материалов.