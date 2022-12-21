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3 часа назад

Диетологи назвали правила идеального ужина для похудения

Lenta.ruиещё 1

Простые и легкие ужины помогут похудеть, считают диетологи Лорен Манакер и Лора Бурак. Они назвали правила идеального ужина и перечислили наиболее подходящие для этого продукты в материале для Eat This, Not That!

Диетологи назвали правила идеального ужина для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы склонны есть меньше днем и переедать ночью, когда организму обычно требуется меньше всего энергии. Вместо этого я советую своим клиентам сделать дневные приемы пищи более питательными, а ужин и последующие перекусы — более легкими», — объяснила Бурак.

Для похудения специалистки посоветовали в первую очередь сократить размер вечерних порций и не забывать, что даже полезные продукты, такие как лосось, авокадо и орехи, могут быть очень калорийными, поэтому ими не стоит злоупотреблять. Они предложили добавлять к ужину некрахмалистые овощи, в которых много питательной клетчатки и мало калорий. Подходят, в частности, артишоки, спаржа, свекла, брюссельская или цветная капуста, брокколи, бок-чой, баклажаны, стручковая фасоль, лук-порей, перец, цуккини и помидоры.

Еще одно правило идеального ужина для похудения — запекание еды или приготовление на гриле вместо жарки. По мнению диетологов, из-за жарки на масле в пище появляются ненужные калории, которые не приносят пользы. Помимо этого, Манакер и Бурак предлагают добавить в блюда постный белок: рыбу, морепродукты, птицу, постную говядину или яйца. Тем, кто предпочитает растительный белок, они рекомендуют бобы эдамамэ и тофу.

В заключение диетологи обратили внимание на важность пищи с углеводами, но уточнили, что она должна занимать наименьшую часть тарелки на ужин. Они посоветовали выбирать продукты с питательными углеводами, такие как кукуруза, чечевица, фасоль или киноа.

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