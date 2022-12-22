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30 минут назад

Диетолог эль-Фати рассказала, почему ромашка вредит женскому здоровью

runews24.ru

Ромашка оказывает благотворное влияние на организм из-за высокого содержания питательных веществ. Однако в большом количестве ромашка может нанести вред.

Диетолог рассказала, почему ромашка вредит женскому здоровью
Фото: UnsplashUnsplash

Люди, которые употребляют ромашку в качестве добавки, должны помнить, что у них может возникнуть аллергия на эстроген. В случае, если есть заболевания почек, перед началом приема ромашки необходимо получить консультацию у врача, рассказал специалист Sayidaty.

Ромашка может спровоцировать появление тошноту, рвоту и боль. Помимо этого, ромашка является кроверазжижающим, поэтому ее нельзя употреблять вместе с антикоагулянтами.

Стоит перестать пить чай с добавлением ромашки во время беременности, есть риск навредить ребенку. Также ромашка является аллергеном: из-за этого может появиться сыпь, покраснения или отеки.

Здоровье,
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