Диетолог рассказала, почему ромашка вредит женскому здоровью

Ромашка оказывает благотворное влияние на организм из-за высокого содержания питательных веществ. Однако в большом количестве ромашка может нанести вред.

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Люди, которые употребляют ромашку в качестве добавки, должны помнить, что у них может возникнуть аллергия на эстроген. В случае, если есть заболевания почек, перед началом приема ромашки необходимо получить консультацию у врача, рассказал специалист Sayidaty.

Ромашка может спровоцировать появление тошноту, рвоту и боль. Помимо этого, ромашка является кроверазжижающим, поэтому ее нельзя употреблять вместе с антикоагулянтами.