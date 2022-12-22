Как накачаться новичку в домашних условиях без вреда для здоровья

Этот комплекс поможет развить глубинные мышцы и в дальнейшем быстрее набрать массу.
Эта статья не о том, как успешно и быстро набрать мышечную массу, а, скорее, о том, как эффективно развить ваши глубинные, скелетные мышцы.
Скелетная мышечная ткань упругая и эластичная, способная сокращаться под влиянием нервных импульсов. Образует скелетную мускулатуру человека и животных, предназначенную для выполнения различных действий: движения тела, сокращения голосовых связок, дыхания.
За счёт развития скелетных мышц, которые являются базисными для построения основной мышечной массы, вы сможете намного быстрее набрать мышечную массу и при этом гораздо результативнее, нежели со слабым мышечным скелетом.
А теперь я хочу вам рассказать о нескольких упражнениях на разные группы мышц, способные сделать ваши мышцы крепкими и выносливыми. Я их использую сам в тренировках.
При этом упражнении вы задействуете мышцы живота, спины и ног.
Техника выполнения
Таких повторений выполните 20.
Техника выполнения
Таких серий следует выполнить от 7 до 10 в зависимости от вашей физической готовности.
Техника выполнения
Таких повторений стоит выполнить 15–20 по степени вашей мышечной утомляемости.
Техника выполнения
Таких повторений выполните от 15 до 20.
Техника выполнения
Таких серий рекомендую выполнить от 7 до 10.
Выше я перечислил лишь часть тех упражнений, которые я использую в своём тренировочном процессе и на определённом этапе подготовки. Применяя их, вы сможете результативно развить скелетные мышцы вашего тела и выстроить базу для для набора мышечной массы. Спасибо за внимание и до новых встреч!