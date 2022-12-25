Правда ли, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам

Исследование ученых из "Центра по исследованию сна" Университета Лафборо в Англии выяснили, что женщинам нужно больше времени для сна, чем мужчинам. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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По мнению экспертов, женскому мозгу нужно больше времени на восстановление. В среднем требуется на 20 минут больше сна, чтобы чувствовать себя лучше. Причина в том, что в "рабочем состоянии" женский мозг работает быстрее, поэтому природа "придумала" компенсацию. Поэтому, если вы не высыпаетесь даже после восьми часов сна — это нормально.

Гормоны

Гормональный фон женщины постоянно меняется: менструация, беременность и менопауза сильно меняют ее организм. По сути, организм женщин постоянно обновляется и тратит силы, поэтому и спать нужно больше. Мужчинам чувствовать себя бодрыми помогает обилие тестостерона помогает, а на его недостаток как раз указывает сонливость.

Недостаток сна

Женщины часто банально не досыпают, и даже если им кажется, что они спали долго, то в реальности это будет не так много часов. Особенно это касается матерей, когда у женщины несколько маленьких детей, ей нужно не только их кормить, но и укладывать спать, а для этого необходимо правильно синхронизировать время, чтобы успеть и еду приготовить, и уборку сделать. Из-за недосыпания у женщины может развиться повышенная раздражительность, колебания веса и депрессия.

Свойства личности

В отличие от мужчин женщины куда больше способны к многозадачности, и их желание сделать много и сразу не пропадает быстро, поэтому вместо того, чтобы пойти спать, они продолжают заниматься незаконченными делами, и из-за этого им сложнее заснуть.