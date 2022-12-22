Как улучшить память: 10 простых способов

Не можете найти ключи от машины? Забыли, что хотели купить в магазине? Не помните, как отмечали прошлый Новый год? Вы не одиноки. Все взрослые время от времени что-то забывают. Тем не менее, к ухудшению памяти нельзя относиться легкомысленно. «Рамблер» назовет десять простых способов, как улучшить память и ускорить работу мозга.
Физическая активность увеличивает приток крови ко всему телу, включая мозг. Это может помочь сохранить вашу память острой.
Для большинства здоровых взрослых рекомендуется не менее 150 минут в неделю умеренной аэробной активности, такой как быстрая ходьба, или 75 минут в неделю активной аэробной нагрузки, такой как бег трусцой. Если у вас нет времени на полноценную тренировку, попробуйте устраивать несколько 10-минутных прогулок в течение дня.
Точно так же, как физическая активность помогает держать тело в форме, умственная деятельность помогает поддерживать форму мозга и может предотвратить потерю памяти. Разгадывайте кроссворды, во время вождения выбирайте альтернативные маршруты, научитесь играть на музыкальном инструменте.
Социальное взаимодействие помогает предотвратить депрессию и стресс, которые могут способствовать потере памяти. Ищите возможности собраться с любимыми, друзьями и другими людьми, особенно если вы живете одни.
Записывайте задачи, встречи и другие события в специальный блокнот, календарь или электронный планировщик.
Вы можете даже повторять каждую запись вслух, записывая ее, чтобы закрепить ее в своей памяти. Держите списки дел в актуализированными и отмечайте выполненные пункты. Выделите место для кошелька, ключей, очков и других предметов первой необходимости.
Ограничьте отвлекающие факторы и не делайте слишком много дел одновременно. Если вы сосредоточитесь на информации, которую пытаетесь запомнить, вы, скорее всего, вспомните ее позже. Это также может помочь связать то, что вы пытаетесь запомнить, с любимой песней или другой знакомой ассоциацией.
Чтобы вспомнить информацию, вам нужно закодировать то, что вы изучаете, в долговременную память. Один из наиболее эффективных методов кодирования известен как подробное повторение.
Примером этого метода может быть чтение определения ключевого термина, изучение определения этого термина, а затем чтение более подробного описания того, что этот термин означает. Повторив этот процесс несколько раз, вы, вероятно, заметите, что вспоминать информацию стало намного легче.
Связывайте новую информацию с тем, что вы уже знаете
Когда вы изучаете незнакомый материал, найдите время, чтобы подумать о том, как эта информация соотносится с тем, что вы уже знаете. Установив взаимосвязь между новыми идеями и ранее существовавшими воспоминаниями, вы можете резко повысить вероятность припоминания недавно изученной информации.
Сон играет важную роль, помогая вам закрепить ваши воспоминания, чтобы вы могли вспоминать их в будущем. Сделайте приоритетом хороший сон. Большинству взрослых необходимо от семи до девяти часов сна в сутки.
Для улучшения количества и качества сна:
Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день.
Не пользуйтесь мобильным телефоном или компьютером в постели или хотя бы за час до сна.
Избегайте напитков с кофеином, алкоголя и тяжелой пищи перед сном.
Попробуйте перед сном почитать книгу или послушать успокаивающую музыку.
Обезвоживание плохо сказывается на кратковременной памяти, настроении, внимании и умственной деятельности. Вода является важным питательным веществом и составляет почти две трети тела. Она необходима для всех функций организма, включая регулирование температуры и распределение кислорода. Для нормального функционирования мозга также требуется достаточное количество воды.
Метаанализ 33 исследований, опубликованный в журнале «Медицина и наука в спорте и упражнениях», обнаружил, что обезвоживание приводило к снижению массы тела на 2%, что было связано со значительным ухудшением когнитивных функций.
Здоровая диета может быть так же полезна для вашего мозга, как и для вашего сердца. Ешьте фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Выбирайте нежирные источники белка, такие как рыба, бобы и птица без кожи. То, что вы пьете, тоже имеет значение. Слишком много алкоголя может привести к спутанности сознания и потере памяти.
Вы можете тренировать мозг и память точно также, как и мышцы. Для этого можно делать специальные упражнения.