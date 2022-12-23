Почему отекают ноги к вечеру у женщин и мужчин и что делать

Дело не только в сидячем образе жизни.
Кровь по венам ног идёт к сердцу снизу вверх, преодолевая силу гравитации. Во время ходьбы мышцы голени сокращаются, воздействуют на сосуды и помогают оттоку крови. В неподвижном состоянии мышцы не работают, не стимулируют течение крови, из-за чего может возникнуть её застой.
Это состояние создаёт условия для формирования отёков. Они часто беспокоят офисных сотрудников, которые много времени проводят за компьютером. Ноги нередко отекают в долгих путешествиях, ведь в поезде, машине или самолёте человек сидит в одном положении и совсем не двигается.
Туфли на слишком высоких каблуках мешают мышцам голени работать правильно. При ежедневном ношении подобной обуви они излишне напрягаются и поэтому не всегда эффективно помогают оттоку крови. Узкие туфли также ухудшают кровообращение.
Так как кровь, движущаяся по венам ног, вынуждена непрерывно противостоять силе гравитации, появлению отёков подвержены представители так называемых стоячих профессий. Речь идёт о парикмахерах, продавцах, врачах и т. д. Из-за регулярного длительного пребывания на ногах страдает венозная система.
Когда матка увеличивается, она начинает давить на крупные венозные сосуды в области малого таза, что затрудняет циркуляцию крови и в итоге вызывает отёки. Способствуют их появлению и гормональные изменения, свойственные этому периоду.
На работе в течение дня делайте перерывы каждый час, вставайте со стула и больше двигайтесь. Лишний раз лучше не позвонить коллеге, а пройтись до него.
Вместо лифта используйте лестницу, а в обеденный перерыв гуляйте на улице, особенно если погода позволяет. Когда вы ходите, работают мышцы голени, а значит, улучшается отток крови.
Повседневная обувь должны быть с широким мысом и небольшим устойчивым каблучком. Лучше выбирать ортопедическую обувь благодаря ей ноги не отекают, не перенапрягаются и не устают.
Для полноценной поддержки венозной системы рекомендуется носить компрессионный трикотаж. Он стимулирует отток крови, предотвращает появление отёков и таких симптомов, как тяжесть, боль, усталость в ногах.
Компрессионный трикотаж нужен всем, кто ежедневно много времени проводит сидя или стоя. Его полезно использовать при тяжёлых физических нагрузках, в период беременности и в длительных поездках. Такое изделие необходимо носить, если кто-то из родственников страдает от патологий вен.
Если ноги отекают регулярно, обратитесь к флебологу. Подобный симптом может предупреждать в том числе о хронической сердечной недостаточности, заболеваниях почек, первичном или вторичном лимфостазе. После осмотра доктор определит, что именно вызывало отёки.