Эксперт Роскачества назвала полезные свойства тыквенных семечек

Тыквенные семечки содержат 12 незаменимых и 8 заменимых аминокислот. Об этом и о других полезных свойствах продукта "Известиям Мордовии" рассказала эксперт Роскачества доктор Елена Сюракшина.

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Семечки улучшают состояние костей и сосудов, поддерживают иммунитет и предотвращают некоторые инфекционные заболевания. Это происходит благодаря высокому содержанию цинка в продукте.

Кроме того, благодаря наличию в составе клетчатки семена тыквы нормализуют работу кишечника. Также продукт способствует нормализации сна и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Около 40 семян (100 грамм) — среднесуточная норма потребления для взрослого человека. Однако доктор не рекомендует их есть при обострении заболеваний ЖКТ и кишечника.