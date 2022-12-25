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54 минуты назад

Диетолог Соломатина объяснила, как выстроить долгосрочную стратегию жиросжигания

Вечерняя Москваиещё 1

Чтобы избежать избыточного веса, важно придерживаться правильного питания и ввести в образ жизни ряд полезных привычек. Однако помимо этого необходимо исключить и другие проблемы со здоровьем.

Диетолог объяснила, как выстроить долгосрочную стратегию жиросжигания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

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Как отметила врач, даже незначительные вредные привычки могут мешать похудению.

— Прежде всего, нужна профилактика резкого набора веса. Если организм работает в оптимальном режиме, все будет нормально. А вот переизбыток сахара и трансжиров может привести к набору веса. Например, некоторые люди часто перекусывают сладостями, но тот же сладкий чай с печеньем будет вызывать скачки сахара. По калориям человек съест мало, однако выделяемый инсулин все переработает в жир, — объяснила специалист.

У полных людей рецепторы не реагируют на гормон, отвечающий за насыщение, заметила собеседница «ВМ». В результате человек может рассматривать еду как антидепрессант — в этом случае надо не только выстраивать диету, но и работать с психологом, уверена врач.

Чтобы контролировать вес, необходимо выстраивать рацион так, чтобы человеку хватало белков, жиров, углеводов и клетчатки, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Нужно действовать по правилу тарелки: половина тарелки — некрахмалистые зеленые овощи (салат, перец, огурец и т. д.), а вторая — гарнир (гречка, перловка и т. д.). Четвертинка тарелки — белок (рыба, курица, индейка, кролик, нежирная говядина или телятина). Красное мясо лучше есть не более двух раз в неделю, — посоветовала специалист.

По словам диетолога, в качестве сладостей лучше выбирать сладкие ягоды, фрукты и сухофрукты, иногда — пастилу или темный шоколад. По возможности все употребляемые продукты должны быть максимально натуральными, иначе организму не будет хватать ценных компонентов, подчеркнула эксперт.

Кроме того, чтобы избежать набора веса, необходимо питаться регулярно и понемногу, уверена Соломатина.

— Если человек приходит домой с работы и сразу много ест, то организм не сможет все адекватно переработать. Переработается только часть, а значительная часть еды уйдет в жировую ткань, — объяснила эксперт.

К набору веса также может привести недостаточность сна и двигательной активности, этим вопросам тоже нужно уделять достаточно внимания, заключила Соломатина.

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