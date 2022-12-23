Диета, снижающая риски возникновения осложнений во время беременности

У придерживающихся средиземноморской диеты женщин риск развития преэклампсии снижается на 28%. Преэклампсия — это осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением, наличием в моче белка и нередко отеками. Заболевание является одной из важнейших причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Так, материнская смертность в 12 раз выше при развитии ПЭ до 28 недель беременности.

В исследовании приняли участие почти 8 тыс. женщин, которые были беременны первым ребенком. Все добровольцы в течение первого триместра заполняли дневник питания. После анализа данных ученые заключили, что чем ближе рацион женщины был к средиземноморской диете, тем ниже был риск возникновения осложнений: 21% для всех осложнений, 28% для преэклампсии и 37% для гестационного диабета.