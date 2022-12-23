Диетологи рассказали о продуктах, которые вредят артериям

Атеросклероз — это довольно распространенное заболевание, которое характеризуется сужением просвета сосудов, что приводит к недостаточному поступлению крови к тканям и органам.

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Специалисты в области диетологии рассказали редакции журнала Eat This, Not That! о продуктах питания, чрезмерное употребление которых может стать причиной возникновения атеросклероза.

В первую очередь медики рекомендуют как можно реже включать в рацион блюда из бекона. В нем очень высокое содержание жира и соли, что способствует не только засорению сосудов, но и повышению артериального давления.

Один из основных факторов, которые приводят к проблемам со здоровьем, – это любовь к жареной пище. Поэтому еду лучше всего запекать. Это позволит сохранить вкусовые качества продукта и минимизировать вред для организма.

Кроме того, специалисты предупреждают, что избыток в рационе хлебобулочных и кондитерских изделий, а также молочных продуктов и сыра тоже представляет опасность для сердечно-сосудистой системы по причине высокой калорийности и большого содержания масла, сливок и сахара.