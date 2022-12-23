Как набрать вес девушке быстро в домашних условиях

Казалось бы, наиболее актуальной темой для женщин на сегодняшний день является избавление от лишних килограммов. Но это не так. Многие представительницы прекрасного пола сталкиваются с противоположной проблемой — чрезмерной худобой. О том, как девушке быстро набрать вес в домашних условиях, читайте в материале “Рамблера”.

Причины

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Прежде всего, стоит разобраться в причинах этого состояния. Самой распространенной считается расстройство пищевого поведения (РПП). К сожалению, в России официальной статистики по количеству людей с РПП не существует. Однако, если верить данным, собранным в США, с нервной анорексией сталкиваются около 30 миллионов человек.

Другим психическим расстройством, провоцирующим чрезмерную худобу, является депрессия. Если она вызвана определенным трагическим событием из жизни, то является нормальной реакцией и, как правило, проходит быстро. А вместе с ее завершением возвращается и аппетит. Тревогу стоит бить в случае затяжного эпизода.

Также существуют физиологические причины, не позволяющие девушкам набрать необходимый для нормальной жизнедеятельности вес. К ним относятся всевозможные нарушения работы пищеварительной и гормональной систем. Если в случае с психическими расстройствами женщине просто-напросто не хочется есть, то в этом — она ест, но пища не усваивается должным образом.

Рацион питания

Особое внимание при наборе веса необходимо отдать рациону: его регулярности, частоты и сбалансированности. Идеальным вариантом в этом вопросе станет дробное питание. Лучше питаться по пять-шесть раз в течение дня, но маленькими порциями. Такой подход поможет обезопасить пищеварительную систему от лишней нагрузки, а психику — от переживаний и стрессов.

“Так же, как и сбрасывать вес, набирать его нужно правильно. Потому что, если мы будем набирать вес достаточно быстро, мы можем нанести себе вред” Елена Соломатина Врач-диетолог

При составлении ежедневного рациона необходимо следить за соотношением белков, жиров и углеводов — трех основных макронутриентов в питании человека, которые необходимы для здоровой работы организма. И хотя они все одинаково важны, но выполняют разные функции. Так, белки, содержащиеся в мясе птицы и животных, яйцах, рыбе, морепродуктах и бобовых и соевых продуктах, отвечают за транспортировку различных веществ и производство гормонов и ферментов. Углеводы, в свою очередь, являются основным источником энергии. Восполнить их баланс можно благодаря употреблению цельнозерновых продуктов, круп, овощей, фруктов. И, наконец, жиры — главные защитники тела. Они помогают усвоению витаминов, участвуют в обмене веществ и защищают органы от повреждений. Ими богаты различные масла, орехи, семена, авокадо и молочные продукты.

“Нужно вычислить свою необходимую калорийность и прибавлять к ней около 200-300 килокалорий в день сверху. Но эти калории должны формироваться за счет полезных продуктов. У нас есть продукты, которые калорийны, но полезны: растительные масла, орехи, сметана, творог высокой жирности, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, мясо. Обязательно делаем плотный завтрак, перекус, обед, полдник, ужин, можно даже съесть что-то на ночь, например, выпить кефир повышенной жирности. Нужно оставлять в рационе овощи, пить достаточное количество воды. Важно соблюдать базовые принципы правильного питания. Можно позволить себе больше полезных сладостей: пастила, сухофрукты, темный шоколад, сорбеты. Не нужно, конечно, перебарщивать с этим, иначе могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой”

Елена Соломатина Врач-диетолог

Фитнес

Казалось бы, что спортивные нагрузки — это первое, что нужно исключить в попытках набрать вес. На самом деле активности как раз-таки нужно оставить. При анорексии очень важно набрать мышечную массу. Кроме того, занятия спортом под присмотром тренера и дыхательная гимнастика положительно влияют на работу ЖКТ, улучшают обмен веществ, помогают прийти к нормальному весу.