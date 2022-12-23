Инфекционист Малиновская: "последняя версия" гриппа опаснее омикрона

«Если сравнить с омикроном – возможно, опаснее грипп. Все это зависит от иммунитета, возраста, сопутствующих заболеваний. И от гриппа можно «загнуться», но все очень относительно. А если сравнивать с дельтой, то он не опасен», – сообщила Светлана Малиновская. Причем человек может «хватать» одну болезнь за другой. Потому что вирус меняется, соединяется с другими и образует новые штаммы, которые иммунитет не узнает, а будучи ослабленным легко ими заражается. Кроме того, врач отметила, что в предыдущие годы люди чаще носили маски, опасаясь коронавируса, и у них была защита. Но сейчас ими редко пользуются, поэтому грипп распространяется сильнее, передает ОСН. Болезнь, по словам врача, все переносят по-разному, кто-то бессимптомно, а кто-то заболевает на несколько недель. Все начинается с першения в горле. Потом, как правило, приходит насморк, кашель, головная боль, боль в глазах и боязнь света. Причем «последняя версия» гриппа нередко осложняется пневмонией. Ранее «ФедералПресс» писал, почему опасно лечить простуду и грипп препаратом «ТераФлю». Фото: freepik.com