Расстройство пищевого поведения — что это такое и чем опасно

Расстройство пищевого поведения — это целая группа серьёзных психологических заболеваний, которым свойственно ненормальное употребление пищи или веществ, для пищи непригодных. Пациенты с диагнозом РПП сталкиваются с тяжёлыми последствиями, которые влияют как на физическое состояние организма, так и на психическое здоровье. Рассказываем подробно о расстройствах пищевого поведения и его отличиях от нарушения пищевого поведения.

Фото: Runews24 Runews24

В чём разница между РПП и НПП

Видео дня

Нарушения ПП — это такой промежуточный этап между нормой и расстройством. То есть деформации уже очевидно наблюдаются и в перспективе могут привести к РПП и соответствующим проблемам, но пока ещё не так сложно исправить ситуацию.

НПП делятся на несколько типов. Например, на ограничительные нарушения указывают следующие признаки:

— Постоянные мысли о еде и своём весе;— Зависимость настроения от своего веса;— «Чувство жира» и ощущение вины за съеденное;— Сравнение себя с окружающими, зависимость от мнения о своём весе;— Навязчивое желание худеть, даже если абсолютно никаких предпосылок тому нет (и, в частности, когда вес и без того занижен);— Навязчивые диеты, срывы, переедания.

Для эмоциональных нарушений характерно «заедание» стресса и любых негативных эмоций, а также компульсивные «атаки» на холодильник: когда есть не хочется, но возникают позывы схватить что-нибудь и проглотить. Последствия: синдром ночной еды и переедания.

Экстернальные нарушения включают в себя бессистемное, хаотичное питание и сильные переедания (например, на застольях, праздниках или в отелях с системой питания «шведский стол»).

Ну и, наконец, общие нарушения: это существенные скачки веса, неадекватное восприятие собственного тела (когда любое строение кажется ужасным, вне зависимости от количества жира и мышечной массы), исчезновение чувства голода и сытости.

Если своевременно не выявить НПП, они неизбежно приведут к расстройствам пищевого поведения — а это уже совсем другой уровень.

Подтипы РПП и их симптомы

Общие неспецифические симптомы РПП — быстрая утомляемость, озноб, проблемы с волосами и эрекцией у мужчин, снижение либидо, у подростков — проблемы с ростом. Также из-за РПП может развиваться гастроинтестинальный рефлюкс, при котором содержимое желудка попадает в глотку и пищевод, что, в свою очередь, негативно влияет на голосовые связки, вызывая охриплость. Также может появляться постоянная сухость во рту и болезненное воспаление языка.

Расстройства пищевого поведения также делятся на несколько подтипов, каждый из которых имеет собственные симптомы.

Нервная анорексия

РПП, при котором пациент ест исключительно мало, из-за чего масса тела становится критически низкой. Симптомы: аномально маленький вес относительно роста, нарушения менструального цикла у женщин, неадекватное восприятие собственной фигуры и непонимание/отрицание серьёзности проблемы.

Нервная булимия

РПП, при котором пациент очень много съедает, а затем вызывает рвоту или принимает слабительные препараты. Всё это на фоне чрезмерно интенсивных тренировок.

Систематика предполагает желание пациента снизить массу тела и усовершенствовать фигуру.

Переедание

РПП, при котором пациент ест огромное количества пищи за короткое время без последующего очищения желудка (в отличие от булимии, но при этом сохраняются переживания из-за фигуры). Симптомы: ожирение, склонность к депрессивным состояниям и тревоге. Также есть атипичное переедание: когда больной много ест только по ночам.

Мышечная дисморфия

Неадекватное восприятие себя как чересчур худого или, наоборот, обрюзгшего. Человек стремится нарастить мышечную массу, при этом вообще не воспринимая никаких изменений в собственном теле.

Симптоматика характерна в основном мужчинам, в частности, профессиональным спортсменам и бодибилдерам. В запущенных случаях расстройство вызывает неконтролируемую гипертрофию мышц с крайне негативными последствиями для организма.

Пикацизм

РПП, для которого характерно поедание несъедобного — камней, земли, мела, фекалий и прочего. Чаще всего пикацизм наблюдается на фоне посттравматических расстройств, стресса, при беременности. Причём диагноз ставят, если пациент чувствует аппетит к несъедобному более месяца, кратковременные проявления не считают сигналом серьёзного расстройства, однако важно, к чему именно возникает влечение (так как некоторые вещества могут вызвать интоксикацию или стать причиной травм внутренних органов).

Мерицизм

РПП, при котором нарушены моторные функции желудка, из-за чего после приёма пищи его содержимое произвольно отрыгивается, пережёвывается и снова проглатывается пациентом. Характерно для пожилых людей и младенцев.

Причины РПП

До сих пор конкретные причины не выявлены. Есть определённые факторы, во многом связанные с социумом и идеализацией стройности. Наиболее часто расстройства пищевого поведения проявляются у профессиональных танцоров и людей с нарушениями интеллекта (в частности, речь о пикацизме и мерицизме).

Что с этим делать

Как правило, больной сам не осознаёт свою проблему и потому не обращается к специалисту самостоятельно. Поэтому здесь крайне важно участие близких людей. При РПП необходимо лечение в комплексе, а именно наблюдение психотерапевта (при необходимости — с назначением психотропных лекарств) и терапия для избежания осложнений.