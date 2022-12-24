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1 час назад

Диетологи раскрыли, сколько раз в день можно есть для похудения

runews24.ru

Но по мнению экспертов, самое важное в похудении – не чувствовать себя голодным в любой момент дня. То есть, если вам захотелось есть в 22.15, ничего страшного в этом нет. Диетологи предлагают перекусить чем-то высокоуглеводным.

Диетологи раскрыли, сколько раз в день можно есть для похудения
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом не нужно злоупотреблять и есть в постели.

Также в издании «Спорт-Экспресс» отмечается, что порой люди, которые плотно едят два–три раза в день худеют быстрее, чем те, кто придерживается дробного питания по пять раз в день малыми порциями.

Эксперты рассказали, что для человека, особенно желающего похудеть, важно, чтобы в порядке были два гормона грелин и лептин. Грелин отвечает за аппетит, а лептин – за сытость.

А количество приемов пищи в день во время похудения зависит только от особенностей вашего организма.

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