Диетологи раскрыли, сколько раз в день можно есть для похудения

Но по мнению экспертов, самое важное в похудении – не чувствовать себя голодным в любой момент дня. То есть, если вам захотелось есть в 22.15, ничего страшного в этом нет. Диетологи предлагают перекусить чем-то высокоуглеводным.

Фото: runews24.ru runews24.ru

При этом не нужно злоупотреблять и есть в постели.

Также в издании «Спорт-Экспресс» отмечается, что порой люди, которые плотно едят два–три раза в день худеют быстрее, чем те, кто придерживается дробного питания по пять раз в день малыми порциями.

Эксперты рассказали, что для человека, особенно желающего похудеть, важно, чтобы в порядке были два гормона грелин и лептин. Грелин отвечает за аппетит, а лептин – за сытость.