Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-11° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Озвучена снижающая риски при беременности диета

Lenta.ru

Исследовательская команда из Института сердца Смидта в Сидарс-Синай (США) озвучила диету, снижающую риск различных заболеваний при беременности. Ученые считают, что в этом может помочь средиземноморская кухня. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network.

Озвучена снижающая риски при беременности диета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе исследования ученые изучили данные 7798 женщин в период с 2010 по 2013 год. Участницам, беременным первым ребенком, было предложено заполнить опрос по частоте употребления пищи во время их первого визита к специалистам, который состоялся в первом триместре. Основной акцент в анкете делался на пищевых привычках в течение этих трех месяцев. Затем ответы были классифицированы по девяти составляющим средиземноморской диеты: овощи, фрукты, орехи, цельные злаки, бобовые, рыба, соотношение моно- ненасыщенных и -насыщенных жиров, красное мясо и алкоголь.

У испытуемых с самыми высокими показателями соблюдения такого рациона вероятность возникновения неблагоприятного исхода беременности, включая гестационный диабет и гипертонию, преждевременные роды, рождение недоношенного или мертвого ребенка, снизилась на 21 процент. Кроме того, было отмечено уменьшение риска преэклампсии на 28 процентов. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась у беременных женщин после 35 лет.

Преэклампсия — заболевание, вызванное повышением артериального давления, которое развивается во время беременности и создает нагрузку на сердце матери. При отсутствии лечения это состояние может вызвать серьезные осложнения, вплоть до ослабления функций почек, печени, а также недостаточного кровоснабжения плода.

Однако авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные долгосрочные исследования, чтобы оценить, может ли соблюдение средиземноморской диеты во время зачатия и на протяжении всей беременности предотвратить неблагоприятные исходы беременности и снизить риски сердечно-сосудистых болезней.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители