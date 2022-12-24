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34 минуты назад

Раскрыты правила легкого пробуждения по утрам

Мослентаиещё 2

Правила, позволяющие легко просыпаться по утрам, раскрыл «Ленте.ру» врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Для начала он напомнил о важности выделения достаточного времени для сна ночью — это первое и очевидное правило. Кроме того, в этом деле важна привычка, уточнил сомнолог.

Раскрыты правила легкого пробуждения по утрам
Фото: МослентаМослента

«Если здоровый человек будет 2-3 недели подряд ложиться и вставать в одно и то же время, то он заметит: пробуждения стали легкими. А в некоторых случаях он вообще начнет самостоятельно просыпаться за 1-5 минут до будильника, хорошо выспавшись», — сказал Бузунов.

Зимой легче просыпаться по утрам поможет свет, отметил эксперт. Для этого он рекомендует приобрести светобудильник, который увеличивает освещенность в спальне к установленному времени пробуждения.

«Здоровому человеку, имеющему сложности с утренним подъемом, также будут полезны следующие рекомендации: небольшая физическая активность через 15 минут после подъема, завтрак, так как прием пищи — дневная функция, и он включает системы бодрствования, мотивация — если утром ждет что-то приятное, то просыпаться будет одно удовольствие, отказ от кофеина и алкоголя во второй половине дня — они делают сон более поверхностным и снижают восстановительные усилия сна», — заключил специалист.

Здоровье,
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