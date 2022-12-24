Раскрыты правила легкого пробуждения по утрам

«Здоровому человеку, имеющему сложности с утренним подъемом, также будут полезны следующие рекомендации: небольшая физическая активность через 15 минут после подъема, завтрак, так как прием пищи — дневная функция, и он включает системы бодрствования, мотивация — если утром ждет что-то приятное, то просыпаться будет одно удовольствие, отказ от кофеина и алкоголя во второй половине дня — они делают сон более поверхностным и снижают восстановительные усилия сна», — заключил специалист.