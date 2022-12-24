Может ли контактная линза застрять за глазом

Те, кто впервые надевают контактные линзы, часто беспокоятся о том, что они могут сместиться за глаз и застрять там. К счастью, анатомия глаза предотвращает это.

Глаз защищён тонкой прозрачной тканью, известной как конъюнктива, которая создает карман между веком и глазным яблоком и удерживает контактные линзы на передней поверхности глаза. Иногда линза может попасть в этот карман, но часто она снова находит выход с помощью слёз или глазных капель. В крайнем случае может помочь офтальмолог.