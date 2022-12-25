Названы ягоды, которые улучшают зрение

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что ягоды годжи предотвращает ухудшение зрения у пожилых. Результаты работы были опубликованы в журнале Nutrients .

В исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте 45-65 лет. В течение трех месяцев добровольцы употребляли в пищу около 30 грамм ягод. Учеными, в свою очередь, была измерена плотность защитных пигментов глаз в начале и конце эксперимента.