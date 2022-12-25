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50 минут назад

Названы ягоды, которые улучшают зрение

Мария Иглина

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что ягоды годжи предотвращает ухудшение зрения у пожилых. Результаты работы были опубликованы в журнале Nutrients.

Названы ягоды, которые улучшают зрение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте 45-65 лет. В течение трех месяцев добровольцы употребляли в пищу около 30 грамм ягод. Учеными, в свою очередь, была измерена плотность защитных пигментов глаз в начале и конце эксперимента.

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Исследователи установили, что употребление ягод годжи способствует повышению уровня лютеина и зеаксантина. Эти пигменты отфильтровывают вредный синий свет, обеспечивают антиоксидантную защиту и защищают глаза от последствий старения.

Ранее диетолог предупредила об опасности мандаринов.

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