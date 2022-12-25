Перечислены способы распознать дефицит витамина С по внешности

Эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин заявил, что дефицит витамина С может спровоцировать нарушение синтеза коллагена, а это, в свою очередь, приводит к потере прочности соединительной ткани. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Газетой.Ru".

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По словам медика, нехватка витамина C может стать причиной снижения прочности коллагена капилляров, что приводит к формированию очагов кровоизлияний в суставах, мышцах и подкожной клетчатке.

Его нехватка снижает эффективность работы железа в организме. На фоне этого ногтевые пластины начинают истощаться, а волосы становятся тусклыми и ломкими, также часто развивается анемия. Кроме этого, как отмечает Терушкин, появляются утолщение и неровность кожи, а также пигментные пятна.