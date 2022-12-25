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2 часа назад

Диетолог Бронникова: зимой обычно не хватает витамина D, который вырабатывается на солнце

Газета.Ruиещё 2

Руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова рассказала, что россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран – прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Диетолог рассказала, каких витаминов не хватает зимой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, не следует начинать есть витамины в капсулах, ведь это может оказаться опасным для здоровья. Она посоветовала подставлять лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять. Диетолог подчеркнула, что зимой организму человека также не хватает витаминов А, С и группы В. Для их восполнения следует разнообразить и сделать полезным свое питание, нежели увлекаться всевозможными БАДами.

Ранее эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин рассказал, что витамин С – это основной водорастворимый антиоксидант в крови и клетках тканей организма. Также эксперт отмечает, что из-за дефицита витамина С снижается эффективность работы железа в организме: "Истощаются ногтевые пластины, волосы становятся ломкими и тусклыми. Развивается анемия, человек выглядит очень бледным".

Здоровье,Светлана Бронникова,
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