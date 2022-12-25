Диетолог рассказала, каких витаминов не хватает зимой

Руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова рассказала, что россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран – прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По ее словам, не следует начинать есть витамины в капсулах, ведь это может оказаться опасным для здоровья. Она посоветовала подставлять лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять. Диетолог подчеркнула, что зимой организму человека также не хватает витаминов А, С и группы В. Для их восполнения следует разнообразить и сделать полезным свое питание, нежели увлекаться всевозможными БАДами.