Какими заболеваниями можно заразиться на маникюре

Маникюр является одной из самых распространенных салонных процедур, к которой прибегают и женщины, и мужчины. Однако, во время процедуры можно заразиться целым перечнем опасных заболеваний, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалистов, очень велика вероятность подхватить грибковую инфекцию в процессе маникюра. Это может случиться из-за некачественной обработки инструментов мастером. А лечиться данное заболевание очень сложно и долго.

По мимо этого, можно заразиться такими заболеваниями, как ВПЧ, ВИЧ, гепатит, бактериальные инфекции и вирусы и еще целый ряд других болезней.