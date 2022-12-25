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3 часа назад

Какими заболеваниями можно заразиться на маникюре

Primpress

Маникюр является одной из самых распространенных салонных процедур, к которой прибегают и женщины, и мужчины. Однако, во время процедуры можно заразиться целым перечнем опасных заболеваний, сообщает PRIMPRESS.

Какими заболеваниями можно заразиться на маникюре
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалистов, очень велика вероятность подхватить грибковую инфекцию в процессе маникюра. Это может случиться из-за некачественной обработки инструментов мастером. А лечиться данное заболевание очень сложно и долго.

По мимо этого, можно заразиться такими заболеваниями, как ВПЧ, ВИЧ, гепатит, бактериальные инфекции и вирусы и еще целый ряд других болезней.

Чтобы избежать заражения, необходимо обращаться только к проверенным мастерам и лично удостоверяться в стерильности, используемых инструментов.

Здоровье,
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