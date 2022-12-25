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25 минут назад

Чем опасно быстрое чувство насыщения после еды

РИА "ФедералПресс"

Если вы очень скоро испытываете чувство насыщения во время еды, это может сигнализировать об опасном заболевании – раке яичников, рассказала акушер-гинеколог Елизавета Комарова.

Чем опасно быстрое чувство насыщения после еды
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Рак яичников заставляет быстро чувствовать себя сытым после еды, потому что он часто вызывает накопление жидкости в брюшной полости, то есть асцит», – говорит Комарова.

По словам врача, жидкость начинает скапливаться и давить на внутренние органы. Из-за этого желудок прекращает растягиваться и возникает быстрое чувство насыщения.

Также Комарова отметила, что на рак яичников указывает и вздутие живота.

«Может быть чувство того, что желудок стеснен или растянут, вздут. Может быть отрыжка и избыток газов. Рак яичников также проявляется аномальным вагинальным кровотечением», – отметила врач.

Также из-за этой опасной болезни, по словам Елизаветы Комаровой, женщины могут чувствовать тошноту, потерю веса, рвоту, запор или частое мочеиспускание, пишет «МедикФорум».

Здоровье,
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