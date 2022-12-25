Россиянам назвали неочевидные причины срочно обратиться к психологу

Психологическая помощь сейчас нужна чуть ли не каждому второму, в наши дни стало нормой прорабатывать свои «загоны» со специалистом. Но далеко не все могут прислушиваться к себе и вовремя понять, что нужно идти к специалисту и не пускать ситуацию на самотёк. Психолог Бронислав Фетисов назвал звоночки, которые могут говорить о том, что вы уже не справляетесь с ментальными недугами.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Врач сказал, что снижение интересов к привычным вещам и длительное плохое настроение могут говорить о психологических проблемах. Также сигналами для обращения к специалисту считаются выраженная тревога, которая нарушает традиционный уклад жизни, а также страхи и фобии, из-за которых приходится менять планы или вообще изобретать стратегии, чтобы избежать те или иные ситуации.

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Если вы чувствуете никчёмность, опустошение и присутствуют мысли о причинении себе или другим вреда, то вам нужен психолог. И речь не просто про эпизоды грусти, а про перманентное состояние.

По словам специалиста, резкие перепады настроения без повода, ощущение одиночества (даже если у вас много знакомых), а также периодически возникающие навязчивые мысли с негативным оттенком — признаки для того, чтобы показаться врачу.

Кстати, если вы избегаете посещения определённых мест, которые вызывают у вас травматические воспоминания, да всё это ещё и сопровождается проблемами со сном, резкими перепадами настроения и паникой, то никто лучше врача не поможет всё уложить по полочкам.

По словам Фетисова, есть ещё несколько признаков, которые говорят о необходимости посещения врача, даже если вам они кажутся пустячковыми:

самоповреждающее поведение — например, порезы, ожоги, добровольное участие в опасных для жизни мероприятиях, в которых с большой вероятностью будет нанесён физический ущерб здоровью;

переедание и чрезмерное голодание не по медицинским показаниям, которое сказывается на физическом и эмоциональном состоянии;

различные формы зависимости: игровая, алкогольная, наркотическая и др.;

часто возникающие конфликты с близкими или окружающими;

трудности принятия внезапно изменившихся условий среды вследствие выраженных стрессов (тяжёлое заболевание, утрата близкого, вынужденный переезд);

внезапно возникшие проблемы с памятью, вниманием, появление необычных идей и умозаключений в мышлении, которые выражаются в странном и нехарактерном для конкретного человека поведении.