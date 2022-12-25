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54 минуты назад

Пять простых способов легко сжечь праздничные калории

Ferra.ru

Из-за праздничных блюд и напитков можно довольно быстро набрать лишние килограммы. Но есть весёлые и простые способы от них избавиться.

Пять простых способов легко сжечь праздничные калории
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Эксперт по фитнесу и основатель GroomBuilder Энтони Дж. Юнг поделился пятью способами, как можно эффективно провести зимние праздники и при этом сжечь калории. Эти зимние развлечения не потребуют от вас особых усилий.
  1. Посетите праздничные мероприятия, световые шоу и т.п. Такая прогулка может заменить кардиотренировку. Harvard Health Publishing отмечает, что за одну милю (1,6 км) вы можете сжечь примерно 100 калорий. Правда, это зависит ещё от вашего веса и темпа ходьбы. За час быстрой ходьбы вы сможете пройти примерно 6,4 км. Если же вы будете проходить по 30 минут в быстром темпе пять дней в неделю, то за 3,5 неделю вы потеряете около 0,45 кг, если будете потреблять одно и то же количество калорий.
  2. Займитесь зимними видами спорта. Это могут быть лыжи. По данным Pure Michigan, беговые лыжи и ходьба на снегоступах способны сжечь примерно 472 калорий в час. Горные лыжи могут сжечь около 354 калорий в час, коньки - 419 калорий в час.
  3. Идите за покупками. Припаркуйте машину подальше от торгового центра и возьмите пакеты в руки вместо тележки. Также поможет поднимание по лестнице вместо эскалатора и лифта.
  4. Устройте битву снежками. Это простой и весёлый способ сжечь лишние калории и посоревноваться в ловкости и скорости.
  5. Сделайте снеговика. Подобное занятие сожжёт лишние килограммы и улучшит вашу физическую форму.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Гарвардский университет,
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