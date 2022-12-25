Пять простых способов легко сжечь праздничные калории

Посетите праздничные мероприятия, световые шоу и т.п. Такая прогулка может заменить кардиотренировку. Harvard Health Publishing отмечает, что за одну милю (1,6 км) вы можете сжечь примерно 100 калорий. Правда, это зависит ещё от вашего веса и темпа ходьбы. За час быстрой ходьбы вы сможете пройти примерно 6,4 км. Если же вы будете проходить по 30 минут в быстром темпе пять дней в неделю, то за 3,5 неделю вы потеряете около 0,45 кг, если будете потреблять одно и то же количество калорий. Займитесь зимними видами спорта. Это могут быть лыжи. По данным Pure Michigan, беговые лыжи и ходьба на снегоступах способны сжечь примерно 472 калорий в час. Горные лыжи могут сжечь около 354 калорий в час, коньки - 419 калорий в час. Идите за покупками. Припаркуйте машину подальше от торгового центра и возьмите пакеты в руки вместо тележки. Также поможет поднимание по лестнице вместо эскалатора и лифта. Устройте битву снежками. Это простой и весёлый способ сжечь лишние калории и посоревноваться в ловкости и скорости. Сделайте снеговика. Подобное занятие сожжёт лишние килограммы и улучшит вашу физическую форму.

Эксперт по фитнесу и основатель GroomBuilder Энтони Дж. Юнг поделился пятью способами, как можно эффективно провести зимние праздники и при этом сжечь калории. Эти зимние развлечения не потребуют от вас особых усилий.