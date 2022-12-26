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1 час назад

Эксперты объяснили, почему нельзя спать с включенным светом

Волгоградская правда

Вредная привычка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Эксперты объяснили, почему нельзя спать с включенным светом
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Некоторые люди привыкают спать со светом. Чаще всего такое поведение встречается у детей, которые боятся темноты. Издание Sina сообщает, что такая привычка может серьезно навредить организму.

Из-за сна с включенным светом сбиваются биологические часы. Это может привести к бессоннице, частым сновидениям и сложностям с переходом в глубокую фазу сна.

Также нужно знать, что до тех пор, пока глазные яблоки улавливают свет, организм не вырабатывает мелатонин. Этот гормон очень важен. Если он не будет выделяться, то это может привести к замедленному развитию детей.

При сне с включенным светом ухудшается усвоение кальция, а кожа начинает стареть быстрее. Также существенный урон наносится иммунитету, организм хуже справляется с инфекциями.

Кроме того, из-за света по ночам зрачки не могут полностью расслабиться всю ночь. Это чревато ухудшением зрения.

Здоровье,
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