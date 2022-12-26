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2 часа назад

Эксперт рассказал, нужно ли бороться с подкожным жиром

Москва24

Подкожно-жировая клетчатка и жировые пакеты не несут вреда для организма. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пластического хирурга Антона Выходцева.

Эксперт рассказал, нужно ли бороться с подкожным жиром
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Как объяснил специалист, подкожно-жировая клетчатка является обычным жиром, находящимся в разных частях тела. Объем жировых пакетов лица, в свою очередь, определяется врожденными особенностями каждого человека.

"Основной функцией многих пакетов является облегчение скольжения трущихся поверхностей в лице", – объяснил врач.

При избыточном объеме жира в области лица его контуры становятся более сглаженными и массивными. Решить проблему можно с помощью косметологических или хирургических процедур, посоветовал Выходцев. Характер процедуры зависит от количества и глубины жировых отложений на лице.

"Его (жир. – Прим. ред.) можно и нужно удалять. С этим может помочь огромный спектр косметологических процедур – липолитики, криолиполиз и другие. Но если избытки подкожно-жировой клетчатки значительные – стоит прибегнуть к помощи пластической хирургии", – сообщил врач.

Специалист также посоветовал не выбирать самостоятельно подход к коррекции лица. По его словам, посоветовать правильный вариант может только косметолог или практический хирург.

Здоровье,
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