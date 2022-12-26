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55 минут назад

Чем витамин Е полезен для организма

Ferra.ru

Витамин Е считается жирорастворимым витамином. Его можно найти во многих продуктах. Известно, что особую пользу он при регулярном приносит женщинам, и вот в чём эта польза заключается.

Чем витамин Е полезен для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы станете правильно принимать пищевые добавки с витамином Е, то сможете насладиться следующими преимуществами.

Замедление старения. Научные исследования показывают, что при приёме витамина Е продолжительность жизни клеток организма может увеличиться в 2,4 раза. Поэтому и считается, что этот витамин омолаживает организм. Повышение женской фертильности. Витамин Е также известен как токоферол. Когда его не хватает женскому организму, то могут возникнуть сложности с тем, чтобы забеременеть. Кроме того, возникает высокая вероятность выкидыша.

Антиоксидантный эффект. То есть витамин Е уничтожает свободные радикалы в организме человека. Из-за слишком большого количества свободных радикалов у человека могут появиться морщины на лице, пигментные пятна, в целом он может стареть быстрее. Защита сердечно-сосудистой системы. Поэтому тем, у кого есть болезни сердца и кто находится в зрелом или пожилом возрасте, нужно принимать витамин Е. Известно, что он защищает сосуды, улучшает кровообращение, снижает холестерин, препятствует повышению кровяного давления.

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