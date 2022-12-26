Как избавиться от постоянного желания что-нибудь съесть?

Час назад вы плотно пообедали, а уже засматриваетесь на пачку чипсов на столе у коллеги? Возможно, у вас проблемы. Вообще голод — естественное чувство, ориентир, что нужно пополнить запасы питательных веществ. Однако если он возникает слишком часто, это грозит перееданием и всеми его неприятными последствиями, вплоть до диабета и прочих серьёзных болезней. Как же справляться с приступами голода?
Для начала надо понять, как вообще возникает чувство голода. Нашим аппетитом руководят гормоны — грелин, лептин и инсулин. А ещё сигнал голода подаёт блуждающий нерв. Когда стенки желудка растягиваются, сигналы от нервных волокон, которыми он оплетён, поступают в мозг и человек чувствует, что наелся.
Механический тип насыщения обычно занимает 5–10 минут. А вот истинное насыщение, когда пища из желудка поступает в кишечник и расщепляется до белков, жиров и углеводов, наступает не меньше чем через 20–30 минут.
Так что на то, как быстро вы снова станете голодными, влияет то, что вы едите. Съели много «быстрых» углеводов — готовьтесь к тому, что скоро снова проголодаетесь. А вот после пищи, богатой белком, чувство насыщения сохранится надолго.
Шаг к избавлению от постоянного чувства голода — не допускать длительного голодания и скорректировать рацион. Добавьте в приём пищи белок — мясо, рыбу, птицу, творог, яйца, грибы, бобовые, нут, фасоль. Продлевает ощущение сытости клетчатка. Так что овощи, фрукты и чечевица — лучшие друзья сытого человека. Более плавным усвоение углеводов делают жиры. Включите в рацион морскую рыбу, богатую жирными кислотами: скумбрию, треску, форель, а также орехи.
Также чувство голода связано с реакцией на внешние факторы — бессонницу, стресс. Так что если вы недавно поели, а теперь снова хотите чего-нибудь пожевать, не торопитесь удовлетворять внезапный голод, посоветовала эндокринолог Анна Чемекова. Сначала подумайте, почему вы хотите есть. Может, таким образом вы заедаете беспокойство, грусть или одиночество?
Не менее важно для борьбы с постоянным голодом сделать из приёма пищи своеобразный ритуал — не отвлекаться во время еды на телевизор и социальные сети, красиво сервировать стол, привело советы врача издание «Доктор Питер».