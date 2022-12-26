Как избавиться от постоянного желания что-нибудь съесть?

Час назад вы плотно пообедали, а уже засматриваетесь на пачку чипсов на столе у коллеги? Возможно, у вас проблемы. Вообще голод — естественное чувство, ориентир, что нужно пополнить запасы питательных веществ. Однако если он возникает слишком часто, это грозит перееданием и всеми его неприятными последствиями, вплоть до диабета и прочих серьёзных болезней. Как же справляться с приступами голода?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Для начала надо понять, как вообще возникает чувство голода. Нашим аппетитом руководят гормоны — грелин, лептин и инсулин. А ещё сигнал голода подаёт блуждающий нерв. Когда стенки желудка растягиваются, сигналы от нервных волокон, которыми он оплетён, поступают в мозг и человек чувствует, что наелся.

Видео дня

Механический тип насыщения обычно занимает 5–10 минут. А вот истинное насыщение, когда пища из желудка поступает в кишечник и расщепляется до белков, жиров и углеводов, наступает не меньше чем через 20–30 минут.

Так что на то, как быстро вы снова станете голодными, влияет то, что вы едите. Съели много «быстрых» углеводов — готовьтесь к тому, что скоро снова проголодаетесь. А вот после пищи, богатой белком, чувство насыщения сохранится надолго.

Шаг к избавлению от постоянного чувства голода — не допускать длительного голодания и скорректировать рацион. Добавьте в приём пищи белок — мясо, рыбу, птицу, творог, яйца, грибы, бобовые, нут, фасоль. Продлевает ощущение сытости клетчатка. Так что овощи, фрукты и чечевица — лучшие друзья сытого человека. Более плавным усвоение углеводов делают жиры. Включите в рацион морскую рыбу, богатую жирными кислотами: скумбрию, треску, форель, а также орехи.

Также чувство голода связано с реакцией на внешние факторы — бессонницу, стресс. Так что если вы недавно поели, а теперь снова хотите чего-нибудь пожевать, не торопитесь удовлетворять внезапный голод, посоветовала эндокринолог Анна Чемекова. Сначала подумайте, почему вы хотите есть. Может, таким образом вы заедаете беспокойство, грусть или одиночество?