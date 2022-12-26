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1 час назад

Почему опасно пить кофе натощак

Ferra.ru

По словам диетолога Оливии Хедлунд, если выпить кофе натощак, то это может привести организм в стрессовое состояние. И это может плохо сказаться на здоровье.

Почему опасно пить кофе натощак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кофе - это очень кислый напиток, который плохо влияет на желудок, если его пить с утра. И это ещё не всё. Помимо этого, при употреблении кофе натощак в организме начинает вырабатываться гормон стресса кортизол. Поэтому некоторые люди после этого становятся нервными.

Хотя за счёт выработки гормона стресса человеку может казаться, что он способен сделать всё что угодно, это вредно для организма. В особенности для женского организма.

Если всё-таки вы хотите выпить с утра кофе, то перед этим съешьте что-нибудь.

Кроме того, научные исследования показывают, что на женщин и на мужчин кофе всё же влияет по-разному. Так, кофе на основе эспрессо (флэт уайт, американо) способствует повышению холестерина, причём больше у мужчин, чем у женщин. Мужчинам рекомендуется пить кофе, сделанный в кофеварке с фильтром.

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