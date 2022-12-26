Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
35 минут назад

Бесплодная женщина забеременела благодаря обещанию сестры

Lenta.ru

30-летняя жительница английского графства Хэмпшир Кэтрин Пойнтер забеременела благодаря щедрому подарку старшей сестры Джоанны, которая стала ее донором яйцеклеток. Об этом сообщает Daily Mail.

Бесплодная женщина забеременела благодаря обещанию сестры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 14 лет у Кэтрин диагностировали лейкемию. Она прошла четыре курса химиотерапии и победила рак, однако болезнь вернулась, когда ей было 17 лет. После прохождения очередного курса химиотерапии Кэтрин стала бесплодной.

«В то время меня не интересовало материнство. Мне просто нужно было выжить», — вспоминает она.

Однако Джоанна, которая на четыре года старше Кэтрин, серьезно восприняла слова врачей и дала сестре обещание, что родит для нее ребенка, когда та захочет создать семью.

Спустя более 10 лет Кэтрин, победившая лейкемию, вспомнила о словах сестры. Джоанна была рада помочь сестре и предложила пожертвовать свои яйцеклетки. В скором времени Кэтрин пересадили донорские клетки, и она забеременела.

«Интересно, что я могу быть биологической матерью и тетей одного и того же ребенка. Это немного озадачивает, но в нашей семье это абсолютно нормально», — признается Джоанна.

Кэтрин находится на восьмом месяце беременности и с нетерпением ждет появления первенца. Она благодарна сестре за возможность стать матерью и утверждает, что это событие сблизило их.

«Я бы сама хотела когда-нибудь стать матерью, и когда придет время, я обязательно обращусь к Кэтрин за советом. Я безмерно горжусь ей и тем, как она справляется с трудностями в жизни. Нам так повезло, что она все еще с нами», — утверждает Джоанна.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители