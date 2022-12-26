Бесплодная женщина забеременела благодаря обещанию сестры

30-летняя жительница английского графства Хэмпшир Кэтрин Пойнтер забеременела благодаря щедрому подарку старшей сестры Джоанны, которая стала ее донором яйцеклеток. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 14 лет у Кэтрин диагностировали лейкемию. Она прошла четыре курса химиотерапии и победила рак, однако болезнь вернулась, когда ей было 17 лет. После прохождения очередного курса химиотерапии Кэтрин стала бесплодной.

«В то время меня не интересовало материнство. Мне просто нужно было выжить», — вспоминает она.

Однако Джоанна, которая на четыре года старше Кэтрин, серьезно восприняла слова врачей и дала сестре обещание, что родит для нее ребенка, когда та захочет создать семью.

Спустя более 10 лет Кэтрин, победившая лейкемию, вспомнила о словах сестры. Джоанна была рада помочь сестре и предложила пожертвовать свои яйцеклетки. В скором времени Кэтрин пересадили донорские клетки, и она забеременела.

«Интересно, что я могу быть биологической матерью и тетей одного и того же ребенка. Это немного озадачивает, но в нашей семье это абсолютно нормально», — признается Джоанна.

Кэтрин находится на восьмом месяце беременности и с нетерпением ждет появления первенца. Она благодарна сестре за возможность стать матерью и утверждает, что это событие сблизило их.