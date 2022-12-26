Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
33 минуты назад

Названы алкогольные напитки, которые повышают риск деменции

Ferra.ru

Вероятность развития старческого слабоумия может повыситься, если вести неправильный образ жизни. Например, злоупотреблять алкоголем. При этом некоторые спиртные напитки оказываются вреднее для мозга, чем остальные.

Названы алкогольные напитки, которые повышают риск деменции
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Некоторые научные исследования демонстрируют, что все алкогольные напитки негативно влияют на мозг. В ходе исследования британских учёных, где участвовали 25 тысяч человек, выяснилось: даже при умеренном употреблении спиртного может уменьшиться плотность серого вещества.

Также исследование, результаты которого были опубликованы в Журнале профилактики болезни Альцгеймера, показало, что у некоторых алкогольных напитков есть скрытые опасности для здоровья. Так, при употреблении напитков, содержащих много жира, сахара и алкоголя, повышается риск развития старческого слабоумия.

Учёные обнаружили, что у людей, которые пили 1-7 порций подслащённых сахаром алкогольных напитков в неделю, вероятность развития болезни Альцгеймера повышалась в 1,91 раза по сравнению с теми, кто не пил. Если же они употребляли больше 7 порций, то риск увеличивался в 2,55 раза.

Хотя нужно сказать, что в целом научные исследования, связанные с деменцией и с алкоголем, довольно противоречивы. Ряд научных работ даже показывает, что определённые спиртные напитки в умеренных дозах приносят пользу мозгу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители