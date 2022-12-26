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2 часа назад

Россиянкам рассказали, как избавиться от тошноты при беременности

Секрет Фирмы

Ощущение тошноты — частый симптом, мучающий беременных. Многим кажется, что это вообще неотъемлемая часть процесса — однако, по словам акушера-гинеколога клиники «Медси» Тамары Батиян, есть вполне рабочие методы и правила, с помощью которых можно предупредить это неприятное чувство или даже побороть его. В первую очередь необходимо следить за питанием.

Как избавиться от тошноты при беременности: советы врача
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Батиян предупредила, что беременным не стоит переедать и ужинать, что называется, «за двоих». Вместо жирной пищи лучше предпочесть небольшие и тёплые блюда, богатые белками и углеводами.

Отдельно акушер отметила, что есть нужно не более 5–6 раз в день и обязательно чистить зубы после каждого приёма пищи.

«Избегайте больших интервалов между приёмами пищи, старайтесь есть, как только почувствовали голод. Между приёмами пищи можно попить газированные напитки в холодном виде, например лимонад, но не злоупотребляйте. Могут помочь запах мяты, лимона или апельсина, но, конечно, всё индивидуально», — посоветовала врач.

С тошнотой помогут справиться чай или леденцы с имбирём, а также препараты, снимающие тошноту и предотвращающие рвоту — например, лекарства с экстрактом листьев артишока. Также Батиян посоветовала не ложиться спать сразу после еды. Да и вообще положение тела какое-то время лучше не менять.

Триггерами тошноты, по её словам, может стать нахождение в помещениях со спёртым воздухом, неприятные и резкие запахи (духи, химикаты, сигаретный дым и так далее), острая, сладкая или пряная пища, а также чрезмерные занятия какими-то упражнениями, вождение автомобиля и даже сильный шум.

Здоровье,
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