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2 часа назад

Учёные поняли, почему некоторые много едят и не толстеют

Ferra.ruиещё 1

Учёные назвали кишечную микрофлору причиной стройности некоторых людей. Бактерии могут извлекать разное количество энергии из одного и того же объёма еды у разных людей.

Ученые поняли, почему некоторые много едят и не толстеют
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бактерии могут извлекать разное количество энергии из одного и того же объёма еды у разных людей.

Учёные собрали образцы фекалий у 85 добровольцев. Из них выделили полупереваренные остатки пищи и определили её энергетическое содержание и видовой состав микробов. Оказалось, что у примерно 40% участников эксперимента извлекалось больше энергии из съеденного. Их вес был в среднем на 10% больше.

Так, эффективнее всего извлекали энергию и набирали вес добровольцы, в микрофлоре которых доминировали бактерии Bacteroides. Если же в микрофлоре было больше микробов Ruminococcaceae или Prevotella, то люди в среднем весили меньше.

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